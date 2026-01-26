عاصفة ثلجية تخلّف قتلى وعشرات الإصابات في الولايات المتحدة

اجتاحت عاصفة ثلجية وُصفت بالتاريخية أكثر من نصف مساحة الولايات المتحدة وأثرت في قرابة ثلُثي السكان من ولاية تكساس جنوبا إلى ولاية مين شمالا.

وسجلت أرقاما قياسية في مستويات الثلوج المتراكمة ودرجات الحرارة المنخفضة وسرعة الرياح وما يمثله كل ذلك من مخاطر. وقالت وسائل إعلام أمريكية إن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم نتيجة العاصفة الثلجية وسُجلت حالات وفاة في ولايتي نيويورك ولويزيانا بسبب البرد القارس. تقرير: مراد هاشم

المصدر: الجزيرة