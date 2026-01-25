مينيابوليس تشتعل مجددا بعد مقتل أمريكي على يد قوات الهجرة الفدرالية

شهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا احتجاجات جديدة بعد مقتل شخص على يد ضابط هجرة في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الشهر.

ودعا حاكم الولاية الديمقراطي تيم والز الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سحب آلاف الضباط من قوات الهجرة الفدراليين الذين وصفهم بالعنيفين وغير المدربين. بينما قال الرئيس ترمب إن القتيل كان يحمل سلاحا محشوا، وجاهزا للاستخدام، مع مخزنين إضافيين. تقرير: محمد الأحمد

