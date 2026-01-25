ما صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية؟

تأسست هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية عام 2002 ضمن وزارة الأمن الداخلي عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، وتهدف إلى حماية الأمن القومي وتطبيق قوانين الهجرة والجمارك.

اقرأ المزيد

وطوّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عمل الهيئة في ولايته الرئاسية الثانية، وتقوم بدور أساسي في تنفيذ مبادرة الترحيل الجماعي التي أطلقتها إدارة ترمب، وأثارت احتجاجات عدة في ولايات أمريكية. وتختلف صلاحيات هيئة الهجرة والجمارك عن صلاحيات أجهزة الشرطة المحلية. تقرير: فرح الزمان شوقي

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة