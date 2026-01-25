تعرف على آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة
استشهد فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق انتشارها جنوبي مدينة خان يونس، كما استشهد طفلان بنيران مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف شارع غزة القديم في جباليا البلد شمالي القطاع. تفاصيل أكثر عن الوضع في غزة يُطلعنا عليها مراسل الجزيرة غازي العلول.
12:06 (توقيت مكة)
