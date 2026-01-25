الجزيرة ترصد عودة النازحين إلى الحسكة بعد تمديد وقف إطلاق النار

بدأ المدنيون الذين نزحوا من بيوتهم بالعودة إلى مدينة ريف الحسكة الشرقي، بعد تمديد مهلة وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لمدة 15 يوما.

ورصد مراسل الجزيرة أعدادا كبيرة من سيارات النازحين على الطريق الرابط ما بين القامشلي والحسكة، وهي تعود إلى الحسكة.

ويقول النازحون إنهم يفضلون البقاء في منازلهم على النزوح إلى المخيمات أو لدى أقاربهم.

ويأتي ذلك بينما يسود هدوء حذر في جميع جبهات منطقة الحسكة بين قوات قسد والجيش السوري.

تقرير: محمد حسن