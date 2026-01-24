دونباس.. صراع السيطرة ومعضلة الحلول السياسية الدولية

يواصل إقليم دونباس تصدر أكثر جبهات الصراع الأوكراني التهابا، فالإقليم الذي يمتد على 52 ألف كيلومتر مربع يمثل القلب الصناعي والتعديني لأوكرانيا بما يضمه من مناجم الفحم ومصانع الحديد والصلب.

وتسيطر القوات الروسية على 88% من مساحة الإقليم وفق معهد دراسة الحرب الأمريكي، في حين تحتفظ أوكرانيا بمدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك الحصينتين.

وتتباين الرؤى الدولية للحل بين إصرار روسيا على ضم الإقليم دستوريا، وتمسك أوكرانيا باستعادته كاملا، واقتراح أمريكي بمنطقة منزوعة السلاح أثار قلقا أوروبيا من تعزيز الموقف الروسي.

تقرير: شيماء بوعلام