الدانمارك وغرينلاند توحدان الموقف بعد تهديدات ترمب

زارت رئيسة الحكومة الدانماركية مته فريدركسن عاصمة غرينلاند، نوك، في أول زيارة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أسابيع من التوترات السياسية إثر تهديدات أمريكية بالسيطرة على الجزيرة.

وجاءت الزيارة عقب لقاء رئيسة الحكومة الدانماركية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، إذ اتفقا على تعزيز الوجود العسكري للحلف في المنطقة دون المساس بالسيادة الدانماركية. وتراجعت حدة التوترات بعد استبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخيار العسكري، لكن الملف يبقى حساسا في ظل الأهمية الإستراتيجية للجزيرة الغنية بالموارد الطبيعية. تقرير: محمد المدهون

المصدر: الجزيرة