اتفاقيات دولية لتطوير ميناء مصراتة الليبي

وقّعت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اتفاقية لتطوير ميناء المنطقة الحرة في مدينة مصراتة وتشغيلها برأس مال قدره 2.7 مليار دولار.

وجرى توقيع الاتفاقية مع شركة المها كابيتال بارتنرز القطرية، وشركة الذراع الاستثمارية والتشغيلية للمجموعة السويسرية الإيطالية. وقال رئيس لجنة إدارة ميناء المنطقة الحرة في مصراتة إن الميناء مقبل على مرحلة جديدة من التطوير والتشغيل سترفع الإيرادات المالية للدولة، وستعزز ثقة الشركات الأجنبية الكبرى بالاستثمار في الميناء. تفاصيل أكثر في تقرير أحمد خليفة.