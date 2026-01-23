وفاة رضيع جراء موجة البرد الشديد في قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة بوفاة رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر بسبب موجة البرد الشديد في قطاع غزة. وقال مراسلنا إن الرضيع وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثة هامدة.

اقرأ المزيد

ويواجه قطاع غزة أوضاعا إنسانية شديدة القسوة، في ظل نقص حاد في المأوى الملائم ووسائل التدفئة والرعاية الصحية الأساسية، وهو ما يعرّض سكان القطاع، ولا سيما الأطفال والمسنّين والمرضى، لمخاطر متزايدة تهدد حياتهم مع اشتداد الظروف المناخية القاسية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة