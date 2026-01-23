لبنان عند مفترق دقيق.. إلى أين يتجه في المرحلة المقبلة؟

الغارات التي شنتها إسرائيل على لبنان جاءت بعد أيام على توقف عمل لجنة الميكانيزيم، المنبثقة عن إعلان وقف الأعمال العدائية.

وتأتي هذه الغارات في ظل استعداد لبنان، لوضع جيشه تقريرا بشأن المرحلة الثانية من نزع سلاح حزب الله في منطقة شمال الليطاني، وهو ما أدى إلى سجالات سياسية في البلاد. لذلك يقف لبنان عند مفترق دقيق، فالضغوط العسكرية الإسرائيلية، وتلك السياسية الدولية تضاف إلى الانقسامات الداخلية، كلها تزيد من عدم يقين اللبنانيين، بشأن أي اتجاه ستتطور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.