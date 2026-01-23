ترمب يرفع سلاح الضرائب مؤقتا وأوروبا تخشى خلط الأوراق

تنفست أوروبا الصعداء بعد إعلان الرئيس الأمريكي من منصة منتدى دافوس التراجع عن التهديدات الجمركية والعسكرية التي توعد بها سابقا، والكشف عما سماه إطار عمل مستقبليا بشأن غرينلاند والقطب الشمالي.

لكنّ المفاجأة التي بعثت رسائل طمأنة للساسة والأسواق لم تبدد مخاوف الأوروبيين وشكوكهم تماما وهم لا يستبعدون أن يكون الإعلان الغامض مجرد محاولة أمريكية لخفض التصعيد وإعادة خلط الأوراق بعد أن أبدت الدول المستهدفة موقفا موحدا وتصميما على الرد.

المصدر: الجزيرة