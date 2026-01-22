تعرف على مهام مجلس السلام وتشكيلته

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من المنتدى الاقتصادي “دافوس” في سويسرا عن تأسيس مجلس السلام، وهو كيان دولي جديد يضم 35 دولة، ويهدف لفرض الاستقرار واستعادة الحوكمة في مناطق النزاع.

ويمنح المجلس مقعدا دائما لكل دولة تساهم بمليار دولار في تمويله، في حين يترأس ترمب هذا الجسم بصلاحيات مطلقة تشمل حق "الفيتو" على القرارات المهمة وتفسير ميثاق المجلس، بمشاركة دول إقليمية وازنة كقطر ومصر والسعودية وتركيا والأردن، التي ستلعب دورا محوريا في دعم أنشطته. تقرير: سلام خضر

المصدر: الجزيرة