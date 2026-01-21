بالفيديو.. جولة في طريق الواد بالقدس

تقع حارة الواد أو طريق الواد في الحي الإسلامي، وتتوسط البلدة القديمة من مدينة القدس، وهي امتداد لباب العامود في الجهة الشمالية الغربية من الجدار التاريخي المحيط بالمدينة، وتنتهي عند مدخل حائط البراق.

في الطريق كثير من المعالم الأثرية والإسلامية ومقامات الصالحين، لكنها لم تسلم من الغزو الاستيطاني ومحاولات التهويد.

تأخذكم الجزيرة نت في جولة بالطريق حيث الأسواق التقليدية وباعة البهارات والمطرزات والتحف والهدايا، التي تغيرت بضاعتها بعد أن كانت أغلبية سلعها من القمح والشعير والطحين والأرز والعدس والأعلاف.

ويُعَد طريق الآلام من أبرز معالم حارة الواد، إذ يُعَد مسارا بعد أن مشى فيه المسيح عيسى -عليه السلام- قبل أكثر من ألفي عام يحمل صليبه (وفقا للعقيدة المسيحية) ويشغل منها مسافة تزيد على 200 متر، تعبره جموع المصلين المسيحين المحليين والأجانب، يحملون الصلبان والمباخر احتفالا بالأعياد الدينية المسيحية.

وفي الطريق معالم أخرى، منها نُزل الهوسبيس النمساوي أحد أهم النزل السياحية الخاصة بالنمساويين، وحمام السلطان، وعقبة التكية، وسبيل طريق الواد، وسبيل باب الناظر، وسوق القطانين، وحمام العين.