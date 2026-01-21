تقلبات جوية وأمطار غزيرة مستمرة في محافظات تونسية

أعلنت إدارة العمليات والمتابعة بالدفاع المدني التونسي وفاة 3 أشخاص بمدينة المكنين في محافظة المُنستير، شرق تونس، جرّاء التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة المستمرة التي تشهدها البلاد.

وغمرت مياه الأمطار المنازل في عدة أحياء سكنية، كما تسببت في إغلاق الطرقات وتعطيل الدروس في عدد من المحافظات الشرقية للبلاد. وأدرجت إدارة العمليات في الدفاع المدني التونسي، محافظات تونس الكبرى ونابل والمُنستير والمهدية، في درجة الإنذار القصوى.

تقرير: لطفي حجي