تعرف على تفاهم الحكومة السورية وقسد بشأن مستقبل محافظة الحسكة

يحدد الاتفاق الجديد بين الحكومة السورية وقسد ترتيبات لدمج محافظة الحكسة، إذ تلتزم القوات السورية بعدم الدخول إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي والبقاء على أطرافهما.

أما الجدول الزمني لعملية الدمج سلميا وتفاصيلها فتأجلت مناقشتها إلى وقت لاحق. وبذلك يُغلق الاتفاق الباب أمام أي صدام مسلح بين الطرفين، فحتى في القرى الكردية، تتولى قوات أمن محلية من أبناء المنطقة مسؤولية الأمن، ولن توجد فيها أي قوات مسلحة أخرى. تعرف على تفاصيل الاتفاق في تقرير جعفر سلمات.