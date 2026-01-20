غرينلاند.. مطمع أميركي وتنافس جيوسياسي

جزيرة غرينلاند إقليم ذاتي الحكم تابع للدانمارك، وهي أكبر جزيرة في العالم، ولكنها الأقل سكانا، ويغطيها ثاني أكبر غطاء جليدي في العالم بعد القارة القطبية الجنوبية،

تقع بين المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي. وترى الولايات المتحدة غرينلاند مهمة لأمنها القومي، وتراها الدانمارك جزءا لا يتجزأ من مملكتها. صهيب الملكاوي يعرض في التقرير أهمية هذه الجزيرة، وما تُظهره فوق أرضها، وما تخبئهُ في باطنها.

المصدر: الجزيرة