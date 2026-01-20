خريطة النفوذ والإدارة في الحسكة وكوباني بعد اتفاق الحكومة السورية وقسد

بالنظر لأهميتها كمركز للثقل الكردي في الجغرافيا السكانية السورية إلى جانب مدينة عين العرب كوباني، نالت محافظة الحسكة وضعا خاصا في الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد.

نص الاتفاق من الناحية الإدارية، على دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية. ويصدر تبعا لذلك مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لمنصب محافظ الحسكة، ضمانا للتمثيل المحلي والمشاركة السياسية. التقرير يسلط الضوء على نص الاتفاق…

المصدر: الجزيرة