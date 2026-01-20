الجزيرة تواكب قوات الجيش السوري في تمشيط منطقة سد تشرين

واكب مراسل الجزيرة ميلاد فضل عمليات التمشيط في منطقة سد تشرين، في ريف حلب وانتشار قوات الجيش فيها.

المصدر: الجزيرة