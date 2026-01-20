مدة الفيديو 01 دقيقة 26 ثانية 01:26

الجزيرة تواكب قوات الجيش السوري في تمشيط منطقة سد تشرين

واكب مراسل الجزيرة ميلاد فضل عمليات التمشيط في منطقة سد تشرين، في ريف حلب وانتشار قوات الجيش فيها.
Published On 20/1/2026
|
آخر تحديث: 13:22 (توقيت مكة)

المصدر: الجزيرة