الاحتلال يمنع دخول جرافات الإنقاذ ويفاقم مأساة المنازل الآيلة للسقوط في غزة

يعاني قطاع الخدمات والإنقاذ في قطاع غزة من شلل شبه تام، وتحاول الطواقم الفنية جاهدة إصلاح آليات متهالكة ومدمرة عبر التبديل بين قطع الغيار المتبقية لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات.

ويأتي هذا التدهور نتيجة عامين من الحرب والحصار الذي يمنع دخول المعدات الثقيلة، مما أدى لنتائج كارثية كان آخرها وفاة مواطنين تحت الأنقاض في مخيم المغازي لتعذر عمليات الإنقاذ السريعة. مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة نقل في هذا التقرير معاناة الكوادر الفنية في تصليح هذه المعدات.

المصدر: الجزيرة