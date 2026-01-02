قرار حظر السفر الجديد إلى الولايات المتحدة يدخل حيّز التنفيذ

دخلت قيود الهجرة الجديدة، التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ رسميا مع بداية العام الجديد، حيث سيحظر السفر للولايات المتحدة على مواطني دول عدة.

ويشمل القرار منعا شاملا لدخول مواطني دول سوريا وجنوب السودان ومالي والنيجر وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى حاملي وثائق السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية. وبينما يستثني القرار حاملي الإقامات الدائمة في الولايات المتحدة ومن يتوفرون حاليا على تأشيرة دخول، إلا أنه يضيّق نطاق الاستثناءات الممنوحة لتأشيرات الهجرة القائمة على الروابط الأسرية. لكن القرار لا يشمل الرياضيين والدبلوماسيين.

المصدر: الجزيرة