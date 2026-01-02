الاحتلال يوسع سيطرته شرق خان يونس ويخرق اتفاق وقف الحرب

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات ثقيلة في مناطق شرق خان يونس، خاصة الشيخ ناصر ومحيط مستشفى دار السلام شمال شرق بني سهيلا، موسعة عمليا عمق الخط الأصفر لتضم مناطق جديدة إلى سيطرتها.

وتأتي هذه التحركات في إطار خروقات مستمرة لخطوط الانسحاب المتفق عليها، في حين أكد جيش الاحتلال أن الخط الأصفر يمثل حدودا أمنية جديدة وقاعدة عسكرية لتنفيذ هجمات سريعة، مما يشير إلى تعامل إسرائيل معه كخط حدود دائم مع غزة.

تقرير: سلام خضر