إسرائيل تحظر منظمات إنسانية دولية وسط انهيار المنظومة الصحية بغزة

دخل قرار إسرائيل حظر 37 منظمة إنسانية دولية حيز التنفيذ، مما يحرم مئات آلاف الفلسطينيين من خدمات حيوية لا يمكن تعويضها.

وتطالب إسرائيل هذه المنظمات بتسليم قوائم موظفيها الفلسطينيين لفحص أمني، وهو ما ترفضه المنظمات خشية تعريضهم للملاحقة.

ورغم الادعاءات الإسرائيلية بأن مساهمة هذه المنظمات لا تتجاوز 1% فإن الواقع يكشف دورها المحوري في القطاعات الصحية والتعليمية والإيوائية، حيث أجرت "أطباء بلا حدود" وحدها 29 ألفا و500 عملية جراحية ومليونا و250 ألف استشارة طبية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين وفر المجلس النرويجي للاجئين 26 مساحة تعليمية مؤقتة.

تقرير: نسيبة موسى