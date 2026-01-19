مع تجدد المنخفضات الجوية.. الجزيرة ترصد واقع النازحين المأساوي في غزة

يواجه سكان غزة معاناة شديدة بعد مرور 100 يوم على وقف إطلاق النار، في حين تزيد الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء والفيضانات من صعوبة كفاح سكان غزة اليومي من أجل البقاء.

اقرأ المزيد

وتستمر الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع رغم الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة، وتشكيل لجنة وطنية لإدارة القطاع. مراسل الجزيرة مؤمن الشرافي رصد جانبا من واقع النازحين المأساوي، مع تجدد المنخفضات الجوية.

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي share2 شارِكْ

المصدر: الجزيرة