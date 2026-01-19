مستوطنون مسلحون أضرموا النيران في منازل ومركبات في القدس المحتلة

أصيب فلسطيني وزوجته بكسور بعد أن هاجمهما مستوطنون داخل “كَرَفان” يسكنان به في تجمع خلة السدرة البدوي شرقي القدس المحتلة، قبل أن يعمدوا إلى إحراقه.

وقال أهالي التجمع إن عشرات المستوطنين المسلحين أحرقوا أكثر من 5 مساكن وعددا من المركبات في التجمع الذي تؤكد المؤسسات الحقوقية أنه خط الدفاع الأول عن 28 تجمعا في بادية القدس يسعى المستوطنون لإكمال السيطرة عليها. تقرير: جيفارا البديري

المصدر: الجزيرة