دول أوروبية ترفض تهديد ترامب بفرض عقوبات جمركية عليها

أعلنت 8 دول أوروبية هددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات جمركية على خلفية النزاع بشأن جزيرة غرينلاند، رفضها لهذه التهديدات.

وجاء في بيان مشترك لألمانيا والدانمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والنرويج والسويد وبريطانيا أن التهديد بفرض رسوم جمركية يقوض العلاقات العابرة للمحيط الأطلسي. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الواردة من تلك البلدان بدءا من مطلع فبراير/شباط المقبل.

تقرير: فتحي إسماعيل