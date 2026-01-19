تستمر السلطات الإيرانية في قطع الإنترنت وتعيد فتح المدارس

أعادت السلطات الإيرانية فتح أبواب المدارس، بعد إغلاق دام أكثر من أسبوع على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، في حين يستمر انقطاع الإنترنت الدولي لليوم الحادي عشر.

من جهته، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية عن اعتقال عدد من الأشخاص، وقال إن السلطات تشتبه في ارتباطهم بالموساد الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيتم التعامل بحزم مع من تسببوا في إراقة الدماء. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في تقرير عمر هواش.

المصدر: الجزيرة