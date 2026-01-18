دير حافر ومسكنة والطبقة.. مدن عربية محورية في تطورات سوريا

تعتبر دير حافر ومسكنة والطبقة من المدن المحورية في التطورات التي تشهدها سوريا، وهي مدن عربية لها أهميتها وخصائصها.

وشكّلت دير حافر -تبعد نحو 50 كيلومترا شرق حلب- بوابة التقدم للجيش السوري، لوقوعها على محور مواصلات رئيسي يربط حلب باتجاه الشرق وملتقى طرق على خطوط تماس.

وهي مدينة عربية يغلب على مجتمعها الطابع الريفي والعشائري فغالبية السكان يعملون في الزراعة والتجارة.

أما مسكنة، التي أعلن الجيش السوري سيطرته الكاملة عليها، فتشكّل حلقة وصل بين ريف حلب الشرقي ومناطق الرقة، وتبعد نحو 100 كيلومتر شرق مدينة حلب، وهي أيضا مدينة عربية ذات طابع ريفي عشائري.

وتعد مدينة الطبقة قلب الطاقة والمياه في شمال سوريا، وتقع غرب مدينة الرقة وتشكل بوابة الربط بين شرق الفرات وغربه، وبين الرقة وريف حلب الشرقي.

والسيطرة عليها تعني التحكم بعقدة مواصلات مركزية في شمال سوريا، وهي أيضا مدينة عربية ذات طابع ريفي مدني مختلط. وتاريخيا استقطبت عمالا وفنيين بسبب سد الفرات والمشاريع المرتبطة به.

تقديم: عبد القادر عراضة