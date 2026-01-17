مراسل الجزيرة يرصد الأوضاع بعد دخول الجيش السوري دير حافر بريف حلب

دخل الجيش السوري إلى منطقة غرب الفرات بدءا بمدينة دير حافر. وكانت قوات من الجيش السوري قد وصلت إلى المدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي.

كما رافقت الشرطة العسكرية أرتالا من الدبابات والمدرعات وناقلات الجند، في حين حذر الجيش السوري الأهالي في ريف حلب الشرقي من الدخول إلى منطقة العمليات قبل تأمينها وإزالة الألغام. مراسل الجزيرة ميلاد فضل نقل تفاصيل الدخول في هذا التقرير.

المصدر: الجزيرة