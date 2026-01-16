"مجلس السلام لغزة".. هيئة دولية بتحديات سياسية وشرعية معقدة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكيل “مجلس السلام الخاص بغزة” لإدارة المرحلة الانتقالية بعد الحرب، على أن يرأسه الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف المنسق الأممي السابق لعملية السلام.
ويتولى المجلس الإشراف على حكومة تكنوقراط فلسطينية ستدير الشأن اليومي بالقطاع وتنسق إعادة الإعمار والمساعدات.
وتواجه الهيئة تحديات معقدة تتعلق بالجدول الزمني والشرعية السياسية وطبيعة علاقتها بالسلطة الفلسطينية، وسط مخاوف من أن يبقى التقدم إجرائيا دون انعكاس حقيقي على حياة سكان غزة.
تقرير: أحمد جرار
Published On 16/1/2026|
آخر تحديث: 23:09 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة