غرينلاند تشعل أزمة غير مسبوقة داخل الناتو

تشهد جزيرة غرينلاند القطبية أول احتكاك محتمل بين دولتين من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إذ يصر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أهمية الجزيرة للأمن القومي رغم خضوعها للسيادة الدانماركية.

وردت الدانمارك بإطلاق عملية "الصمود القطبي" العسكرية بمشاركة دول أوروبية عدة منها فرنسا وألمانيا. وتعكس الأزمة تراكم أجواء الريبة بين واشنطن وأوروبا منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، فيما تحذر موسكو من وجود الناتو المتزايد في القطب الشمالي واعتباره مزعزعا للاستقرار الإقليمي. تقرير: وليد العطار

المصدر: الجزيرة