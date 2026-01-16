عقبات متشابكة تهدد المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلنت واشنطن انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب على غزة وسط شكوك فلسطينية حول جدية إسرائيل في التنفيذ.

وتتمحور العقبات الرئيسية حول نزع سلاح المقاومة، حيث تصر تل أبيب على نزع حاسم وسريع بينما تربط الفصائل الفلسطينية ذلك بضمانات سياسية والانسحاب الكامل.

كذلك تبرز خلافات حول دور قوة الاستقرار الدولية وتشكيلتها، خاصة مع الرفض الإسرائيلي القاطع لأي مشاركة تركية، إضافة إلى تعقيدات تتعلق بالحكم الانتقالي وإعادة الإعمار في ظل استمرار القيود الإسرائيلية.

تقرير: أحمد جرار