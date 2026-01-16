حكاية مخبز السلايمة في القدس

يقع مخبز السلايمة في حارة الشّرف في الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، ويعود تاريخه إلى ما قبل احتلال المدينة عام 1967.

يقول صاحب المخبز نسيم السلايمة للجزيرة نت إنه يعيش في القدس ويعمل في ذات المخبز الذي عمل فيه والده ومن قبله جده.

يضيف أن الأمر لا يخلو من منغصات ومضايقات ناتجة عن الاحتلال والمستوطنين من مسبات وشتائم خاصة في الأعياد اليهودية، إضافة إلى مضايقات في توصيل البضائع.

مع ذلك يقول إنه باق في أكناف المسجد الأقصى ومهنة الآباء والأجداد.