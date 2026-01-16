الاحتلال يصادر الأراضي ويعيد هندسة الضفة الغربية ديموغرافيا

تقع بلدة المغيّر في موقع إستراتيجي بين رام الله ونابلس والأغوار، يقطنها نحو 4 آلاف نسمة على مساحة تبلغ 43 ألف دونم صادرت إسرائيل منها 42 ألف دونم، تاركة للسكن 970 دونما فقط.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنشأ المستوطنون 9 بؤر استيطانية حول البلدة واقتلعوا 11 ألف شجرة زيتون معمرة.

وتستهدف سلطات الاحتلال البلدة لأهميتها في قطع التواصل بين شمال الضفة ووسطها، ضمن مخطط لإعادة هندسة الحيز السكاني وتمكين الاستيطان وصولا للحدود الأردنية.

تقرير: جعفر سلمات