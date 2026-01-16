أزمة إنسانية متفاقمة بمدينة الأُبيّض السودانية مع استمرار تدفق النازحين

يعيش النازحون الفارون من القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أوضاعا إنسانية صعبة داخل مخيمات النزوح بمدينة الأُبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان.

ومع استمرار تدفق النازحين لمدينة الأُبيّض وانخفاض درجات الحرارة، تتعاظم الاحتياجات الأساسية للنازحين في المخيمات، خصوصا في ظل عجز مؤسسات الإغاثة المحلية والدولية عن تلبية الحد الأدنى من هذه المتطلبات. مراسل الجزيرة يرصد أحد أوجه هذه المعاناة المستمرة منذ شهور طويلة.