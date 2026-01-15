"مجلس السلام" في غزة يواجه عقبات معقدة

أعلنت واشنطن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة عبر إنشاء “مجلس السلام الدولي” وحكومة تكنوقراط فلسطينية، لكنّ عقبات جوهرية تعرقل المسار.

وتصر إسرائيل على نزع كامل للسلاح وحرية العمل العسكري وحق النقض على القوة الدولية مع رفض أي مشاركة تركية، بينما تشترط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تنفيذ المرحلة الأولى كاملة قبل أي انتقال.

وتتصاعد المخاوف الفلسطينية من تحول المجلس لأداة لإعادة هندسة النظام السياسي دون توافق وطني، بينما يربط بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- إعادة الإعمار بنزع السلاح، تاركا تساؤلات حول قدرة المجلس على تحقيق الاستقرار دون الإخلال بالموازين الإقليمية.

تقرير: أسماء النعيم