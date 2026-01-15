تعرف على نقاط التماس بين الجيش السوري و"قسد" غرب الفرات

يستعرض محمود الكن عبر الخريطة التفاعلية خطوط التماس بين الجيش السوري وقوات “قسد” شرق حلب، في ظل تعزيزات عسكرية متواصلة ومناوشات بين الطرفين.

ويشير العرض الميداني إلى رصد تحشيدات عسكرية متبادلة شرق حلب، حيث اتهمت "قسد" القوات الحكومية بتنفيذ عمليات قصف في محيط دير حافر وسد تشرين شمالا، بينما منعت توغلها من الجهة الجنوبية.

وفي المقابل، عززت وزارة الدفاع السورية مواقعها بمضادات للطيران بعد اتهام "قسد" سابقا بإرسال مسيّرات لاستهداف مدينة حلب التي تبعد أقل من 50 كيلومترا عن نقطة الارتكاز في دير حافر، مما يعكس حالة الاستنفار العسكري المستمرة على هذه الجبهة.