ترامب يفتح ترسانة خياراته ضد طهران

تتعدد الخيارات الأميركية للضغط على إيران بعد وعد دونالد ترامب بمساعدة الإيرانيين، حيث تتصدر التعريفات الجمركية بنسبة 25% على الدول المتعاملة تجاريا مع طهران قائمة الإجراءات.

وتشمل الخيارات أيضا الهجمات السيبرانية التي أثبتت فعاليتها سابقا ضد المنشآت النووية، إضافة إلى دعم الإيرانيين رقميا عبر خدمة ستارلينك المجانية. ورغم بقاء الخيار الدبلوماسي مفتوحا بوساطة قطرية، تبقى الضربات العسكرية الدقيقة واردة، بينما تعوّل واشنطن أساسا على استمرار الاحتجاجات الداخلية والضغوط الدولية لإحداث التغيير المنشود. تقرير: فرح الزمان شوقي

المصدر: الجزيرة