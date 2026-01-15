انهيار منزل في حي الشيخ رضوان تعرض سابقا لقصف إسرائيلي

أفاد مراسل الجزيرة بمدينة غزة بانهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة تعرض سابقا للقصف الإسرائيلي. وهدمت طواقم الدفاع المدني المنزل لإزالة الخطر عن المنازل المجاورة.

هذا وقد تركت حرب الإبادة الإسرائيلية أثرا كارثيا على البنية التحتية لقطاع غزة، إذ أصبحت آلاف المباني السكنية آيلة للسقوط، ورغم المخاطر الكبيرة، يقول الفلسطينيون إن العيش داخل المنازل المقصوفة يبقى أقل قسوة من البقاء في الخيام المصنوعة من الأقمشة البالية، التي لا تحمي من مياه الأمطار والبرد شتاء.