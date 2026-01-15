"المشبّك" حلوى الإسراء والمعراج بالقدس

تحيي دائرة الأوقاف الإسلامية، اليوم الخميس، ذكرى الإسراء والمعراج بحفل ديني قبيل صلاة الظهر تتخلله مواعظ دينية، بينما يستعد بائعو حلوى “المشبّك” لاستقبال زبائنهم.

ويحيي فلسطينيو القدس المناسبة على طريقتهم الخاصة، إذ اعتادوا شراء حلوى المشبّك الذي يتكون أساسا من عجين الطحين أو السميد المقلي والمشبع بقطر السكر. يقول مدير متجر بوابة دمشق للحلويات الحاج نظام أبو اصبيح -للجزيرة نت- إن المقدسيين اعتادوا شراء حلوى المشبك في ذكرى الإسراء والمعراج ورأس السنة الهجرية والمولد النبوي. ويشير إلى انتعاش بسيط في الحركة التجارية خلال هذه المناسبات، بينما يتواصل منع فلسطينيي الضفة من الوصول للمسجد الأقصى لإحياء المناسبة.

