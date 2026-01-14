كيف سيواجه شركاء إيران التجاريون الرسوم الجمركية الأميركية؟

يواجه شركاء إيران التجاريون، وعلى رأسهم الصين والإمارات وتركيا، تحديات جسيمة بعد قرار واشنطن فرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل تعاملها مع طهران.

وتستحوذ تلك الدول على 70% من واردات إيران، في حين تتركز 75% من صادراتها إلى 5 دول تشمل أيضا العراق والهند.

وتعد الصين الشريك الأبرز بتبادل تجاري يبلغ 34 مليار دولار وتستحوذ على نحو 80% من النفط الإيراني الذي تستورده من الصين، تليها الإمارات كمنفذ حيوي يُقدر حجم التبادل التجاري بينها وبين طهران بنحو 29 مليار دولار.

تقرير: فرح الزمان شوقي