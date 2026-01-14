رياح شديدة تضرب قطاع غزة وتهدم المنازل والخيام على ساكنيها

شيع أهالي مدينة غزة جثامين 4 فلسطينيين بينهم طفل قضوا جراء انهيار مبان متهالكة بفعل الرياح الشديدة وموجة الطقس السيئ التي تضرب القطاع.

ومما يزيد معاناة النازحين سوءا محدودية قدرة فرق الدفاع المدني على التدخل والاستجابة لمناشدات الأسر الفلسطينية بسبب النقص الحاد في المعدات والموارد. في ظل غياب الدعم الكافي وعجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات اللازمة للفلسطينيين بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة