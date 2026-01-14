استمرار الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية للأسبوع الثالث على التوالي

دخلت الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة في إيران أسبوعها الثالث، بعد انخفاض الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

رغم وعود الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفساد. واتهمت إيران كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بتشجيع زعزعة الاستقرار السياسي والتحريض على العنف وتهديد سيادة البلاد ووحدة أراضيها وأمنها القومي.

المصدر: الجزيرة