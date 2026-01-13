خطة حكومية إيرانية لمنح مساعدات مالية للمواطنين

بينما تتواصل الاحتجاجات في إيران على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وضعت الحكومة خطة اقتصادية تقضي بتقديم مساعدات مالية لنحو 80 مليون مواطن.

وتهدف الخطة لمساعدة المواطنين على مجابهة ارتفاع الأسعار والتخفيف من معاناتهم.

وتشتكي سيدة إيرانية من أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مؤخرا بينما لم تتغير الرواتب، مؤكدة أنه لم يعد بالإمكان مجاراة التكاليف المعيشية التي ترتفع يوميا.

وقال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الإيراني أحمد ميدري إن الحكومة تخصص 10 مليارات دولار سنويا للسلع الأساسية، وبدلا من تقديم العملة التفاضلية للتجار، تمنحها للمواطن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف للقضاء على جزء من الفساد المالي، والتخفيف من معاناة المواطن.

تقرير: عمر هواش