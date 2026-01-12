شاهد.. ذكريات مسافر من مطار القدس المهدد بالاستيطان

الفلسطيني يوسف عوض الله يستذكر آخر إقلاع له من مطار القدس الدولي متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت. في حينه كانت إدارة المطار الواقع شمالي القدس خاضعة للأردن.

من المقرر أن تناقش اللجنة اللوائية الإسرائيلية للتخطيط والبناء في القدس، اليوم الاثنين، المصادقة على مخططين استيطانيين "بالغَي الخطورة"، وفق محافظة القدس أحدهما في حي الشيخ جراح في القدس والآخر في أرض مطار القدس (قلنديا).

وأوضحت المحافظة أن مخطط أراضي مطار القدس الدولي سابقا، يقضي ببناء ما يقارب 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي مدينة القدس على مساحة تُقدّر بنحو 1243 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، بما يشكّل حاجزا استعماريا ضخما يقطع التواصل الجغرافي بين القدس ورام الله، ويوجّه ضربة قاصمة لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي.

وأشارت إلى أن مناقشة هذا المخطط كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2025، لكن سلطات الاحتلال قررت تأجيلها، في سياق اعتبارات سياسية، قبل أن يُعاد طرحه مجددا على جدول أعمال اللجنة.

ومن شأن المخطط تكريس الفصل بين التجمعات الفلسطينية الواقعة على جانبي الجدار الفاصل بإيجاد سدّ استيطاني بشري، كما أنه يندرج ضمن مشروع "القدس الكبرى" بالمفهوم الإسرائيلي، الذي يهدف إلى ضم ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية، وفق المحافظة.

في هذا الفيديو المسجل سابقا، يستذكر الفلسطيني يوسف عوض الله آخر رحلة أقلع فيها من مطار القدس الدولي متوجها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عام 1964.

في حينه كانت إدارة المطار الواقع شمالي مدينة القدس خاضعة للأردن، لكن بعد ثلاث سنوات احتُلت القدس وعطّل المطار إلى يومنا هذا، ويسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تحويله إلى حي استيطاني.

وأنشئ مطار القدس عام 1920 في ظل الانتداب البريطاني وكان استخدامه حكرا على قوات الانتداب، لكن مع تحوّل الضفة الغربية والقدس عام 1948 إلى الحكم الأردني أعاد الأردن تأهيله للاستخدام المدني.

يستذكر عوض الله من الشركات التي كانت تستخدم المطار اللبنانية والملكية الأردنية.

والمطار المقدرة مساحته بنحو 11 ألف متر مربع، أصبح اليوم مدرجات وساحات مهجورة تنمو بين شقوقها الأعشاب، ويحيط بها الجدار الذي يعزل به الاحتلال القدس عن محيطها، والعمارات السكنية الفلسطينية المبنية دون ضوابط في مناطق تتبع مناطق بلدية الاحتلال الإدارية.

وعلى أرض المطار أقام الاحتلال حاجز قلنديا الذي يفصل القدس عن مدينة رام الله إلى الشمال منها.