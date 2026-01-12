تواصل الاحتجاجات في عدة مدن إيرانية مع استمرار انقطاع الإنترنت

تتواصل الاحتجاجات في مدن عدة بإيران احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية في البلاد، بينما أكد مراسل الجزيرة انحسار الاحتجاجات وأعمال الشغب مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار الانقطاع الشامل للإنترنت.

واتهم الرئيس مسعود بزشكيان -في مقابلة مع التلفزيون الإيراني- كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار أوامر لمن وصفهم بمثيري الشغب بهدف تقويض الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى في البلاد.

المصدر: الجزيرة