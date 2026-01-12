انتخابات تشريعية ومحلية في بنين بعد شهر من إحباط محاولة انقلابية

أدلى الناخبون في دولة بنين بأصواتهم في انتخابات تشريعية ومحلية وسط مشاركة بين متوسطة وكثيفة، حسب مراكز الاقتراع والمناطق.

ولم تؤثر المحاولة الانقلابية على استمرارية الدولة أو مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، واتسمت أجواء يوم الانتخابات بالهدوء. ويُعتبر الرهان الأساسي في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة، تحقيق أغلبية برلمانية موالية، تحسبا للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أبريل/نيسان المقبل.