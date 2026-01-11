مسيرة احتجاجية في تونس ضد "الظلم والاستبداد"

شهدت تونس العاصمة مسيرة احتجاجية دعت لها منظمات وجمعيات حقوقية وأحزاب سياسية، ضد ما سموه الظلم والاضطهاد، وقال متظاهرون للجزيرة إنهم سيواصلون نضالهم حتى استرجاع حقوقهم كاملة.

ويأتي تحرك المعارضة التونسية في أعقاب تدهور الوضع الصحي لعدد من المعتقلين وصدور أحكام قضائية طالت العشرات من السياسيين والنشطاء والمحامين.

وتقول المعارضة إن تونس لم تشهد ضربا لسيادة القانون واستهدفا للحريات الأساسية كما يحدث في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها حتى يغلق قوس ما تصفه بالقمع والاستبداد.

وفي المقابل، تؤكد السلطة التونسية أنها تحترم الحقوق والحريات، وأنها ستمضي في حربها ضد ما تصفه بالفساد والمفسدين والمتعاملين مع الخارج.

تقرير: سيف الدين بوعلاق