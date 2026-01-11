سكان الكتيبة بخان يونس يواجهون واقعا قاسيا

تعرضت منطقة الكتيبة في خان يونس لدمار واسع خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ترتب عليه نزوح قسري لسكانها استمر لأشهر طويلة.

ومع إعلان وقف الحرب، عاد السكان إليها ليواجهوا واقعا قاسيا من الركام ونقص الخدمات، وتهديدا مستمرا بإمكانية تعرضهم للقصف الإسرائيلي مجددا.

ويحاول العائدون بأدوات بسيطة تهيئة المكان لنصب خيامهم فوق منازلهم المدمرة، ويقولون إن البقاء على أرضهم أفضل من حياة النزوح.

تقرير: رامي أبو طعيمة