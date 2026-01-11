خروج آخر مقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود بحلب

خرج آخر مسلحي “قسد” من كامل حي الشيخ مقصود في حلب إلى مناطق شمال شرق سوريا، وذلك بعد جولات من التفاوض فشلت في البداية، ثم اضطر الجيش والأمن السوريان إلى القيام بعملية عسكرية.

وقال مراسل الجزيرة إن الأمن الداخلي سيطر على مشفى ياسين في الحي بعد خروج مسلحي "قسد" منه وإن قوى الأمن تعمل على تأمين المستشفى ومحيطه. وبخروج قوات "قسد" يكون الجيش السوري وقوى الأمن قد بسطا سيطرتهما الكاملة على حي الشيخ مقصود. تقرير: عمرو حلبي

المصدر: الجزيرة