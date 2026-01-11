الخطوط الجوية اليمنية تستأنف رحلاتها إلى مطار الغيضة بالمهرة
استأنفت الخطوط الجوية اليمينة رحلاتها من مطار الغيضة الدولي بمحافظة المهرة بعد توقفه نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة وانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المدينة.
ووصلت أولى الرحلات إلى مطار الغيضة الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وقال مراسل الجزيرة إن التجهيزات تجري لبدء العمل في مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت.
وكانت الخطوط الجوية اليمنية أعلنت أن حركة الرحلات تسير بشكل طبيعي في مطار عدن.
تقرير: ياسر حسن
Published On 11/1/2026
آخر تحديث: 16:53 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة